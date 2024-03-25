Derbide kazanan Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarılacivertlilerin gollerini 9. dakikada Ece Türkoğlu ve 70. dakikada Coleman attı. Sarı-kırmızılıların tek golünü ise 4. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu galibiyetle birlikte puanını 57'ye çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Galatasaray Petrol Ofisi ise 59 puanda kalarak liderliğini sürdürdü.

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