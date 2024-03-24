ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri, senaryosu ve oyuncularıyla izleyicileri ekrana kitleyecek

Dizide, Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akın Akınözü, karakterini şöyle anlattı: "Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter. Okumaya gittiği İstanbul'daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Bu da okumaya birlikte gittiği çocukluk aşkı Ela ile aralarına giren ilk ciddi engellerden biri oluyor. Sonradan her ikisi de başka yönlere gitse de beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela'yı yine bir araya getiriyor."

AVUKATI CANLANDIRACAK!

İlk kez bir avukatı canlandıran Malbora, karakterinden şu sözlerle bahsetti: "Ela, başarılı bir avukat. Biraz hırçın ama ne istediğini bilen güçlü bir kadın. Kendi ayakları üzerinde duran mücadeleci bir kadın." Ela ile mücadele şeklinin benzediğine dikkat çeken oyuncu; senaryoda en çok Ela'nın Kılıç ile olan yarım kalan hikayesini sevmiş. "Ela saklamaya çalışsa da aslında hala aşk acısı çekiyor ve kalbi kırık. Okur okumaz sevdim Ela'yı ve aşklarının türünü wKılıç ile olan ilişkisini sevdim."