Çok ’özel’ skandal!

KIrıkkale'deki özel bir kreşte dehşet anları yaşandı. Öğretmenlik yapan A.K. tarafından kolundan tutularak savrulan 2,5 yaşındaki H.E.K.'nin kafası masaya çarptı. Daha sonra yere düşen çocuk yaralandı. Kreşin mutfak atölyesi bölümünde yaşanan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun masaya çarparak yere düşmesinin ardından öğretmenin ve görevlilerin panik halleri yer aldığı olayın görüntülerini kameradan izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. H.E.'nin babası Hasan Kuşdoğan, çocuğunun kafasına dikiş atıldığını belirtti. Kuşdoğan, "Kamera görüntüsü onlara göre yanlış yansıyormuş. Bize, 'kamera görüntüsünde bizim iteklediğimiz gözüküyor ama iteklemedik. Biz savurmadık, elinden tuttuk' dediler" ifadesini kullandı.

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