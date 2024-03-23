Barisic’te geri sayım

Trabzonspor'da gelecek sezon öncesi devam eden transfer çalışmaları kapsamında ilk oyuncu transferinin gerçekleşmesi an meselesi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda Glasgow Rangers ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Borna Barisic'i kadrosuna katmak için oyuncuya teklif yapan Trabzonspor, bu görüşmelerde büyük mesafe kat etti. İskoç kulübüne net bir dille takımda kalmak istemeyeceğini ileten tecrübeli Hırvat sol bek ile şartlar üzerinde temaslar sürüyor. Bu arada İskoç basını da Barisic'in Trabzonspor'a transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaparak, "Düşük ihtimal olsa da başka takımlarla da görüşüyor" ifadelerine yer verdi.

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