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Adidas'tan Nike'a geçiş Almanya'yı karıştırdı! Siyasetçilerden millilik vurgusu

Almanya’da Futbol Federasyonu, milli takımın forma tedarikçisi olarak Alman Adidas’tan Nike’a geçti. Siyasetçiler, millilik vurgusu yaptı, federasyona eleştiri yağdırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Adidas’tan Nike’a geçiş Almanya’yı karıştırdı! Siyasetçilerden millilik vurgusu

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Almanya Milli Futbol Takımı'nı 2027'den itibaren Nike giydirecek. Alman Futbol Federasyonu (DFB), 2026 sonunda sözleşmesi sona erecek Alman markası Adidas yerine, 2027'den itibaren ABD'li Nike ile çalışma kararı aldı. 70 yılı aşkın süredir Adidas'la çalışan DFB, Nike'ın açık ara en yüksek teklifi verdiğini açıkladı ama detay vermedi.

Ekonomi gazetesi Handelsblatt ise Nike'ın 2027'den itibaren her yıl için 100 milyon eurodan fazla ödeme yapacağını duyurdu. Adidas'ın sözleşme tutarına göre şu anda yılda 50 milyon euro ödediği belirtildi. DFB'nin bu kararı ülkede tartışmalara yol açtı. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yerlilik ve millilik vurgusu yaparak, "Alman formasını üç çizgili olmadan hayal bile edemiyorum. Adidas ve siyahkırmızı- altın rengi benim için her zaman birbirine ait olmuştur. Biraz daha yerel vatanseverlik isterdim" dedi. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach de "Adidas artık ulusal futbol forması olmamalı mı? Onun yerine ABD şirketi mi? Bence bu, ticaretin bir geleneği ve vatanın bir parçasını yok ettiği kötü bir karar" açıklaması yaptı. Adidas'ın merkezinin yer aldığı Frankonya bölgesi CSU'lu Federal Meclis milletvekili Dorothee Baer ise kararı 'acımasız bir hata' olarak nitelendirdi.

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