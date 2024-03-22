PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu: Hayallerim çok fazla

Kerem Aktürkoğlu, “Hayallerim çok daha fazla, Avrupa’da futbol oynamayı çok istiyorum” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu: Hayallerim çok fazla

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

AKTÜRKOĞLU İLK SIRADA!
CIES'in araştırmasına göre Süper Lig'in en değerli oyuncusu 22.5 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu. En pahalı ilk 10 futbolcudan 4'ü G.Saray'da. 2. sırada 21.1 milyon Euro değeri ile Ferdi Kadıoğlu var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
İHH
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti
3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek’le birbirine girdi: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEM’li bir tatile çıkıyorsun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
SON DAKİKA