50 bin kişi, güneş enerjisi üretme bahanesiyle 10 milyon lira dolandırıldı

Ankara'da zengin olma hayali kuran 50 bin kişi, güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirket sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç.'ye inandı. Yatırım yaptı. Ancak hayal, hüsranla sonuçlandı. 100 milyon dolarlık vurgun yapan karı koca sırra kadem bastı. Mağdurlardan Suat Şimşek, "2021 yılında evini ve babasından kalan arsasını satıp bu işe 100 bin dolar kripto yatırdı. Şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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