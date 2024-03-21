Çocuklar sanatla buluşacak

Bugüne dek sayısız iyilik hareketine öncülük eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı yeni projesi olan Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi projesine büyük bir heyecan ve mutlulukla imza atıyor. Müge Anlı'nın çocukları sanatla buluşturmayı hedeflediği okul projesi, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından biri olan Terra Santa'da hayata geçiyor. Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi Projesi, Terra Santa'da hayata geçtiğinde çocuklar tarihi binada müzik ile buluşacak, eğitim görecek.

ANLAMLI ZİYARET!

Müge Anlı'nın okul projesi sayesinde özellikle müzik konusunda oldukça yetenekli olan Roman çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız eğitim alacak, yeteneklerini geliştirecek. Geçtiğimiz gün de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı; Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi haline gelecek olan Terra Santa'yı ziyaret etti.