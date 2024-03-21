5 taraftar tutuklandı

Dev maç sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahaya ilk giren maskeli H.Ç'nin ifadesinde, "Almanya'dan maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle kendime hakim olamayınca, dayanamadım ve sahaya girdim. Amacım futbolculara 'Soyunma odasına gidin' demekti. Üstüm geldiler. Ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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