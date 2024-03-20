Oyuncuların hayatları tehlikedeydi

Fenerbahçe'nin Portekizli Sportif Direktörü Mario Branco Trabzonspr maçında yaşanan olaylar ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu" şeklinde konuştu. Portekizli futbol adamı, "Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, bu sezon takıma kazandırdığı isimlerle taraftarların gönlünde taht kurdu.

YILDIZLARI O GETİRDİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Szymanski, Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız isimlere Fenerbahçe forması giydirdi.