Kim bu maskeliler!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası ortalık savaş alanına döndü. Trabzon'da derbi günü sıcak hava olmasına rağmen yüzlerini saklayan ve maske takan taraftarların hareketleri dikkat çekiciydi. Bu taraftarlardan biri sahaya atlayan ilk isim oldu. Trabzonspor ise bu taraftarların maç boyunca ve maçtan sonra da niye maske taktıklarını sorguluyor. Kimliklerini gizleyerek olayların fitilini ateşleyen kişilerin derbiyi provoke etmeye çalıştıkları iddia edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edildi. Otelde yapılan araştırmada şahsın oradan ayrıldığı anlaşıldı. Sonrasında Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs, Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatıldı. Sahaya ilk atlayan kişinin Almanya'dan maç için geldiği ortaya çıktı.

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