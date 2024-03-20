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Kafadan mucize

Dilara Durmuş, saçlarını yem makinesine kaptırdı. Başından sıyrılan kafa derisi tam 8 saat süren bir operasyonla yerine yerleştirilince saçları yeniden çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Kafadan mucize

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Sivas'ta Dilara Durmuş (15), önce hırkasını ardından saçlarını yem makinesine kaptırdı. Kafa derisinin tamamı koptu. Ailesi, Dilara'yı kopan deri ile hastaneye götürdü. Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız tam 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi, 8 saatlik mikrocerrahi operasyonla Dilara'nın kopan saçlı derisini dikti. 1 aydır hastanede olan genç kızın saçları çıkmaya başladı. Dilara çok mutlu olduğunu söylerken, Prof. Dadacı operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
Zor bir ameliyattı. Mikrocerrahi ile yapılıyor. Çok şükür zor dönemlerin hepsini atlattık, güzel bir sonuç aldık. Eğer operasyon başarılı olmasaydı Dilara hayatı boyunca peruk takmak zorunda kalırdı.

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