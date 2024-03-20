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İşte UEFA gerçekleri

Fenerbahçe, ligden çekilirse Avrupa’daki puanları silinmeyecek. Dolayısıyla ülke puanı açısından da korkulacak bir durum yaşanmayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
İşte UEFA gerçekleri

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme açıklaması sonrası, UEFA'da bu sezon elde edilen ülke puanları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda 9. sırada bulunduğumuz ülke puanında 16. sıraya gerileyecekti. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi İtalyan devi Juventus, şike yaptığı için küme düşürülmüş ancak elde ettiği UEFA puanları silinmemişti. Yine 2011 yılında Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ancak Sarı-Lacivertliler'in puanları aynen geçerliliğini korumuştu. Fenerbahçe eğer çeyrek finale yükseldiği Konferans Ligi'nde de çekilme kararını alırsa, işte o zaman UEFA kendi organizasyonu zarara uğrattığı için ceza verebilir aldığı puanlar silinir hak edişleri geri alınır.

3 SAAT BEKLEDİLER
Derbinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe kafilesi yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı. Fenerbahçe kafilesi otobüsle geldiği havalimanında direkt aprona girerek, uçağa bindi.

TRABZON'DA SIKI TAKİP!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, dün müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştırıp, raporlayacak.

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