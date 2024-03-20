Hakeme taş geldi ligler ertelendi!

Uruguay'da ligin 5. haftasında oynanan Racing-Penarol maçında holiganlar maçın yardımcı hakemi Federico Piccardo'ya taşlı saldırıda bulundu. Olaydan sonra karşılaşma devam etmedi. Cumartesi günü yaşanan olayın faili henüz bulunmazken, ülke futboluna ara verildi. Uruguay'daki federasyon, bir sonraki duyuruya kadar ülkedeki futbol maçlarının oynanmayacağını açıkladı. Uruguay Futbol Federasyon'un aldığı bu karar da hem Türkiye'de hem de dünyada çok konuşuldu. Konu ile ilgili sosyal medyadan yapılan yorumlarda da genel kanı Federasyonun doğru bir kar aldığı yönünde oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig de 15. haftada oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında da hakemle ilgili unutmak isteyeceğimiz bir olay yaşanmıştı. O dönemki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın son düdüğünün ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış ve bu olay nedeniyle Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig TFF tarafından süresiz olarak ertelenmişti.

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