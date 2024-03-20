PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hakeme taş geldi ligler ertelendi!

Uruguay’da Racing ile Penarol arasında oynanan lig maçında hakeme taş atıldı. Ülkede futbola ara verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Hakeme taş geldi ligler ertelendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uruguay'da ligin 5. haftasında oynanan Racing-Penarol maçında holiganlar maçın yardımcı hakemi Federico Piccardo'ya taşlı saldırıda bulundu. Olaydan sonra karşılaşma devam etmedi. Cumartesi günü yaşanan olayın faili henüz bulunmazken, ülke futboluna ara verildi. Uruguay'daki federasyon, bir sonraki duyuruya kadar ülkedeki futbol maçlarının oynanmayacağını açıkladı. Uruguay Futbol Federasyon'un aldığı bu karar da hem Türkiye'de hem de dünyada çok konuşuldu. Konu ile ilgili sosyal medyadan yapılan yorumlarda da genel kanı Federasyonun doğru bir kar aldığı yönünde oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig de 15. haftada oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında da hakemle ilgili unutmak isteyeceğimiz bir olay yaşanmıştı. O dönemki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın son düdüğünün ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmış ve bu olay nedeniyle Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig TFF tarafından süresiz olarak ertelenmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
İHH
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
Türk Telekom
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Trabzonspor’un efsanesiydi! 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
SON DAKİKA