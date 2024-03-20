Emekliye yaşa göre taban maaş

32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu'nda değişiklik için düğmeye basıldı. Ücretten çalışma saatine genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Çalışmalar sırasında emeklilik konusunun da masaya yatırılması, emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için adım atılması da bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması gündemde.

İŞTE YENİ FORMÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte milyonların yüzünü güldürecek pek çok düzenleme için kollar sıvandı. Hemen her alanda önemli adımlar atılacak. Emeklilerin cebini rahatlatacak düzenlemeler de söz konusu olacak. Yeni Şafak'ın haberine göre; bu kapsamda konuşulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi... Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa yeni İş Kanunu'na eklenecek.

NASIL UYGULANACAK?

Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve prim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek. Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Örneğin; 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artacak.

KÖK AYLIKTA ARTIŞ MASADA

Edinilen bilgiye göre, emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında kök aylıkların 10 bin liraya yükseltilmesi de gündemde. Bu yönde bir düzenleme yapılırsa emeklilerde en düşük kök aylık 10 bin liraya çıkmış olacak. Bu durumda halen 10 bin liranın altında aylık alan emekliler zamlarını 10 bin lira üzerinden alacak.