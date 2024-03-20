PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ekonomik yıkım olur!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Ekonomik yıkım olur!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ligden çekilebiliriz" açıklaması sonrası TAKVİM, spor ekonomistlerine ulaştı. Kerem Akbaş ve Tuğrul Akşar, önemli açıklamalar yaptı. Akbaş, "Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe için ekonomik olarak bir yıkım olur. Türk oyuncuları bir şekilde takımda tutmak için motive edersiniz ancak ağır kontratları bulunan yabancı oyuncuları takımda tutmak zor olacaktır. Sarı-Lacivertliler eskisi kadar değeri kalmasa da yayın gelirinden de mahrum kalacak. Sponsorlardan da global olanlar bir alt lige düşmüş bir takıma destek vermek istemeyecektir. Belki bir alt lige düştüğünüz de şu an sattığınızdan 3 kat daha forma satışı yapabilirsiniz" dedi. Tuğrul Akşar ise, "Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı almasının iki yönlü etkisi olur. İlk olarak marka piyasa ve şirket değeri çok ciddi şekilde düşer ve çok önemli kayıplar oluşur. Alınan kararın gerçekleşmesi halinde Süper Lig de olumsuz etkilenir. Fenerbahçe 202 milyon Euro'luk kadro değeriyle 1 milyar Euro'luk değere sahip Süper Lig'in yüzde 20'sini oluşturuyor. Böyle bir takımın düşmesi durumunda da ligin marka ve piyasa değeri de ciddi şekilde düşer. Ayrıca Fenerbahçe ligden çekilmesi halinde yayın gelirlerini de kaybedecek" ifadelerini kullandı.

OTORİTELER NE DİYOR?

OYUNLAR SON BULMAYACAK
Çevremde konuştuğum bütün Fenerbahçeli dostlarım ligden çekilme kararını destekliyor. Bıçağın kemiğe dayandığını, radikal kararlar alınmadıkça da hem Türk futbolunun hem de Fenerbahçe'nin üzerine oynanan oyunların son bulmayacağını düşünüyorlar. Bu konuda doğrudur ya da yanlıştır demek çok zor. Karar mercii Fenerbahçe'nin genel kurul üyeleridir. Ben de onların alacağı karara saygı duyarım. (İLKER YAĞCIOĞLU)

BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ
Ali Koç'un sözlerinden anladığım Fenerbahçe'nin kumpas sürecinden başlayan (Bugüne kadar gelen) yalnızlığını ifade etmesi. Öylesine sezonlar yaşadılar ki özellikle hakem kararlarında mağdur edildiler. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış. 1 sene önce olmaz dediğine şimdi 'Yapacağız' kararı çıkmış. Bu sadece Fenerbahçe'yi değil, Türk futbolunu hatta sporunu derinden etkileyecek bir durum. Sokaktaki her Fenerbahçeli başkanın arkasında, kararı savunan cümleler kuruyor. 120 yıllık bir kulübü bu noktaya getiren nedenler var. Ama ne yazık ki kimse 'Bu işler düzelecek' duygusuna sahip değil. (GÜRCAN BİLGİÇ)

TARAFTAR KABUL ETMEZ
F.Bahçe'nin ligden çekilme ile ilgili yapmış olduğu açıklama bana göre yanlış. Bu konuda daha iyi bir analiz yapılıp sahada mücadele edilmesi daha doğru. 30 milyon Fenerbahçe taraftarının da bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Böyle bir karar almaktansa iyi bir mücadele ile şampiyonluğa ulaşılıp en güzel cevabın sahada verilmesi daha mantıklı. (ŞENOL USTAÖMER)

FARKLI ÖNERİ GELEBİLİR
Başkan Ali Koç'un konuşmasını tetikleyen ana unsur, Süper Lig kulüplerinin Fenerbahçe'nin yaşadığı olaya tepkisiz kalmasıydı. Fenerbahçe camiası bu durumun artık kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve eğer 2 Nisan'da ligden çekilme oylamaya sunulursa büyük bir çoğunlukla kabul edilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'siz bir ligin yaratacağı durumu öngörmek mümkün. Fakat mevcut futbol ortamının yöneticileriyle bir alt ligde de adil bir yarış olacağı kanısında değilim. F.Bahçe yönetimi farklı bir öneri ile gelebilir. (YUSUF KENAN ÇALIK)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
İHH
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
Türk Telekom
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Trabzonspor’un efsanesiydi! 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
SON DAKİKA