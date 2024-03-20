Deprem beklemez acele etmeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinden büyük yıkıma uğrayan 11 ilde tamamlanan Deprem Konutları'nın Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı:

Dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. 115 milyar liralık kaynakla, 2 milyon kişiye ulaştık.

Bugün yapılan kura çekimiyle 30 bin 723 kişi evlerine kavuştu. İnşallah bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine tamamlayacağız.

Amacımız 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.

Deprem maalesef bizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz.

İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Murat Kurum kardeşimiz, İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlayacaktır.

Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın bitmesiyle diğer şehirlerimizin dönüşümüne daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız.

Bu arada hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz.

Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak bu programı sabote etmek için çalışanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.

EN UZUN RAYLI SİSTEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu da hizmete açtı. Törene canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, "İstanbul'a 162 km. raylı sistem kazandırdık. Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız. Belediye yönetimin yol açtığı acı tablo İstanbul'un kaderi değildir. Bu zihniyet görevde olduğu sürece trafik çilesi daha da artacak" ifadesini kullandı.