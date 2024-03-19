Trabzon medyası, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan hakemi sorumlu tuttu

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2'lik Sarı- Lacivertli kulübün üstünlüğü ile tamamlanan maça geniş yer ayırdı. Taka Gazetesi, "Son gol öncesi faulü vermedi" ve "Şapkadan çıkan tavşan" başlıklarıyla mağlubiyeti ve sonrasında yaşananları okuyucularına aktardı.

Günebakış Gazetesi ise, "Provokatörler" başlığını atarak, "Gergin geçen maçın ardından Fenerlilerin saha ortasında toplanıp sevinmesi taraftarı çileden çıkardı" ifadesini kullandı. Karadeniz Gazetesi, "Provokatörler amacına ulaştı" ve "İstifa et TFF ve MHK" başlıklarını attı. Son Nokta Gazetesi de hakeme tepki göstererek, "Meler böyle istedi" ve "Osayi'den taraftara yumruk" manşetlerini attı.