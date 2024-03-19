Bakan Yerlikaya duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir" açıklaması yaptı.