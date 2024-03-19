ATV’nin reyting rekorları kıza dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’da ateşkes bitti!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır. Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

GERİLİM ARTIYOR!

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.