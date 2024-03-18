Tarihi çöküş: Beşiktaş bir an önce unutmak istediği bir sezon yaşıyor

Süper Lig'de önceki gün evinde Antalya'ya 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta kara bulutlar bir türlü dağılmıyor... Şu ana kadar 5 teknik direktör, 2 de yönetimin göreve geldiği Siyah-Beyazlılar ligde üst üste 3, toplamda da 11. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, lig tarihinde en çok mağlup olduğu sezonu yaşıyor. Portekizli teknik adam Fernando Santos da oynattığı defansif futbol nedeniyle çok eleştiriliyor. Ligde üçüncülüğü kovalayan, tek hedefi de Türkiye Kupası olan Siyah-Beyazlılar'ın bu hedeflere ulaşılamaması halinde Fernando Santos ile yollarını ayırabileceği de gelen haberler arasında.



SANTOS'TAN ELEŞTİRİLEN KARAR

Fernando Santos milli ara sebebiyle futbolculara 4 gün izin verdi. Takımın kötü performansına rağmen bu kararın alınması sosyal medyada çok tartışıldı.