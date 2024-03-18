Kök hücrenin öncüsü Harvardlı Prof. Dr. Henry Klassen ve ünlü rapçi Lil Jon, şehadet getirerek Müslüman oldu

Maneviyatın bol olduğu Ramazan ayında Batı'da yaşayan Müslümanların İslami ritüelleri gayrimüslimlerin de dikkatini çekti. İslamiyetle tanışan onlarca insan hakikatle şereflendi. Son örnekleri ise ABD'de gözler önüne serildi.

Kök hücre araştırmaları ve Retina Rejenerasyonu alanında öncü olan Harvardlı Prof. Dr. Henry Klassen, Müslümanlığı seçti. Kelime-i Şahadet getirip Müslüman olan Klassen, Abdullah Hak ismini aldı. ABD'li rapçi ve prodüktör Lil Jon da cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.