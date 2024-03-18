Dedektif Mishel

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko, 1 ay önce evine geldiğinde bisikletinin çalındığını anladı. Büyük şok yaşadı. İnternetten ikinci el satışı yapılan siteye "Damla" takma ismiyle kayıt açtı. Bisikletini aramaya başladı. Bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra pazarlık yaptı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Mishel, konum ve adres bilgisi aldı. Sonuçta TIR içinde hem kendi bisikletini buldu hem de onlarca çalıntı bisikletin bulunmasını sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN