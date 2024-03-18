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Dedektif Mishel

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
Dedektif Mishel

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Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko, 1 ay önce evine geldiğinde bisikletinin çalındığını anladı. Büyük şok yaşadı. İnternetten ikinci el satışı yapılan siteye "Damla" takma ismiyle kayıt açtı. Bisikletini aramaya başladı. Bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra pazarlık yaptı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Mishel, konum ve adres bilgisi aldı. Sonuçta TIR içinde hem kendi bisikletini buldu hem de onlarca çalıntı bisikletin bulunmasını sağladı.

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