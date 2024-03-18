Başkan Erdoğan, CHP-DEM ittifakına dikkat çekti: "Gizli saklı iş birliği halindeler"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitingde toplanan 110 bin kişiye seslendi. Muhalefetin gizli-saklı işbirliğine dikkat çekti:

KANDİL EMİR VERİYOR

CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bunu milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. DEM, Kandil'den aldığı emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor.



Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların halinde bak, bunlara bu ülke teslim edilir mi? Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.



Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi terörden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Geldiğimiz noktada artık her bakımdan yeni bir seviyeye çıkma dünyanın en büyük ekonomileri en büyük siyasi güçleri arasına girme safhasındayız.

CHP'LİLER MAHVETTİ

Kadim Dostlar İftarı programına katılan Erdoğan, "CHP'li yönetimler beceriksizlikleriyle şehirlerimizi fetret devrine soktu. Tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar mahvetti" dedi.