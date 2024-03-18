PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan Erdoğan, CHP-DEM ittifakına dikkat çekti: "Gizli saklı iş birliği halindeler"

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
Başkan Erdoğan, CHP-DEM ittifakına dikkat çekti: Gizli saklı iş birliği halindeler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitingde toplanan 110 bin kişiye seslendi. Muhalefetin gizli-saklı işbirliğine dikkat çekti:

KANDİL EMİR VERİYOR
CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Bunu milletin gözünden kaçırmak için her gün yeni bir ifade buluyorlar. DEM, Kandil'den aldığı emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor.

Bu ara demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların halinde bak, bunlara bu ülke teslim edilir mi? Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.

Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Emperyalistlerin hedefindeki Türkiye'yi terörden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkündür. Geldiğimiz noktada artık her bakımdan yeni bir seviyeye çıkma dünyanın en büyük ekonomileri en büyük siyasi güçleri arasına girme safhasındayız.

CHP'LİLER MAHVETTİ
Kadim Dostlar İftarı programına katılan Erdoğan, "CHP'li yönetimler beceriksizlikleriyle şehirlerimizi fetret devrine soktu. Tıkır tıkır işleyen sistemleri bile bunlar mahvetti" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında
Casper
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...
Türk Telekom
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan algı peşinde koşan İmamoğlu’na zor soru: İstanbullunun parası nerede?
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
İlk yarı Samba ikinci yarı Fırtına! Akyazı’da son sözü Batsman söyledi
SON DAKİKA