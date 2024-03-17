Yok böyle penaltı

Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilginç bir an yaşandı. Mücadelede Beşiktaş 2-1 gerideyken 90+11. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş'ta Milot Rashica topun başına geldi. Yıldız futbolcu topa vurmak için gelirken dengesi bozuldu ve yere düşerken yaptığı vuruşta iki ayağı da topa değdi. Penaltıda topa bir kez topa dokunması gereken Rashica'nın ağlara gönderdiği top geçersiz sayıldı. Futbol sahalarında nadir yaşanan olay sosyal medyada da çok tartışıldı. Taraftarlar Rashica'nın şanssızlığına dikkat çekti.

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