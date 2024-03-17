PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzon’a Dolmabahçe taktiği

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Trabzon’a karşı iç saha futbolu oynatacak... Önde baskı ve çok adamla hücum edilecek. Dzeko’nun boşalttığı alanlara atak yapılacak ve Trabzon defansı eksik yakalanmaya çalışılacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Trabzon’a Dolmabahçe taktiği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 30. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal zorlu derbinin taktiğini futbolcularının adeta beynine kazıdı. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ligin ilk yarısında Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de uygulanan taktikle sahaya çıkacak. Buna göre Fenerbahçe, Trabzon'da deplasmanda değil iç saha futbolu oynayacak. Önde baskı yapacak.

KAZANMAMIZ GEREKİYOR
Çok adamla hücuma çıkacak. İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu derinde kullanıp diğer hücumculara alan açmayı da hedefliyor. Dün futbolcularıyla Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önde baskıyla rakibimizi hataya zorlamamız ve skor avantajını ele geçirmemiz gerekiyor.

"KONSANTRASYON ÇOK ÖNEMLİ"
Baskıyı yaparken tüm takım birlikte hareket etmeliyiz. Savunmamızdan çıkarken de doğru ve isabetli paslar çok önemli. Sizden istediğim en önemli şey maç boyunca konsantrasyonunuzun en üst düzeyde olması. Konsantrasyon kaybı bizim için en öküt senaryo olur. Mücadele gücünüzün tamamının sahaya yansıması da çok önemli" ifadelerini kullandı.

JAYDEN İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın son antrenman öncesinde Jayden Oosterwolde ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Hollandalı yıldıza, "Trabzonspor maçında yine senden aynı performansı bekliyorum. Sana çok güveniyorum" dediği öğrenildi.

DERBİNİN ŞİFRESİ: 61-75
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçI öncesi ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Sarı-Lacivertliler bu sezon 29 maç sonunda 76 gol attı. En çok gol attığı ikinci dilim 61 ile 75. dakikalar arası. Trabzonspor'un ise en çok gol yediği bölüm 11 ile 61 ile 75. dakikalar.

FENER'DE 9 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Samuel, Szymanski, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi, Becao, Dzeko, Tadic ve Batshuayi, kart görmeleri durumunda A. Demir karşısında forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Manisa Belediyesi
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
SON DAKİKA