Trabzon’a Dolmabahçe taktiği

Süper Lig'in 30. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal zorlu derbinin taktiğini futbolcularının adeta beynine kazıdı. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ligin ilk yarısında Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de uygulanan taktikle sahaya çıkacak. Buna göre Fenerbahçe, Trabzon'da deplasmanda değil iç saha futbolu oynayacak. Önde baskı yapacak.

KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Çok adamla hücuma çıkacak. İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu derinde kullanıp diğer hücumculara alan açmayı da hedefliyor. Dün futbolcularıyla Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Önde baskıyla rakibimizi hataya zorlamamız ve skor avantajını ele geçirmemiz gerekiyor.

"KONSANTRASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Baskıyı yaparken tüm takım birlikte hareket etmeliyiz. Savunmamızdan çıkarken de doğru ve isabetli paslar çok önemli. Sizden istediğim en önemli şey maç boyunca konsantrasyonunuzun en üst düzeyde olması. Konsantrasyon kaybı bizim için en öküt senaryo olur. Mücadele gücünüzün tamamının sahaya yansıması da çok önemli" ifadelerini kullandı.

JAYDEN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın son antrenman öncesinde Jayden Oosterwolde ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Hollandalı yıldıza, "Trabzonspor maçında yine senden aynı performansı bekliyorum. Sana çok güveniyorum" dediği öğrenildi.

DERBİNİN ŞİFRESİ: 61-75

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçI öncesi ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Sarı-Lacivertliler bu sezon 29 maç sonunda 76 gol attı. En çok gol attığı ikinci dilim 61 ile 75. dakikalar arası. Trabzonspor'un ise en çok gol yediği bölüm 11 ile 61 ile 75. dakikalar.

FENER'DE 9 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Samuel, Szymanski, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi, Becao, Dzeko, Tadic ve Batshuayi, kart görmeleri durumunda A. Demir karşısında forma giyemeyecek.