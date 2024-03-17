Muhteşem gece

Alüminyum sektöründe tasarım, üretim ve montaj yapan mimar Ahmet Çuhudaroğlu'nun kurucusu olduğu şirket 70'inci yaşını kutladı. İstanbul'da gerçekleşen gecede ailenin ikinci kuşak temsilcileri Murat ve Nejat Çuhadaroğlu; iş dünyasının temsilcilerini, çalışanlarını, sektör paydaşlarını ve iş ortaklarını ağırladı. Sunuculuğunu Okan Bayülgen yaptığı gecede, Erol Evgin ve Nükhet Duru sahne aldı. Gecede, Nejat Çuhadaroğlu'nun 30 yıl içerisinde topladığı, Hisart Canlı Tarih Müzesi bünyesindeki "Kadın Kahramanlar" eserleri sergilendi.

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