Moskova’da Karaca rüzgarı

Moskova'da düzenlenen Moscow Fashion Week, moda tutkunlarına etkileyici bir deneyim sunarak moda dünyasına kapılarını açtı. Gizem Karaca'nın da katılım sağladığı etkinlik, ünlü oyuncunun beğenisini kazandı. Karaca, "Moskova'ya ilk gelişim unutulmaz bir deneyim oldu. Moscow Fashion Week'teki organizasyon ve defilelerden çok etkilendim. Ayrıca etkinliğin bir parçası olan showroom da benim için ilgi çekiciydi. Burada birçok önemli marka var, ben de bu markaların koleksiyonlarından kendim için birkaç parça seçtim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN