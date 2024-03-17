Kalpten kalbe Burcu

Genç oyuncu Burcu Türünz önceki gün bir dergiye verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. Türünz, "Kendimden bahsetmeyi her zaman biraz zor bulmuşumdur. Kendimizi tanımlama biçimimiz, alıştığımız kalıp cümlelerle ilerlese de kendim dâhil, bir şeyi tanımanın en güzel yolunun onun özünü görmek olduğuna inanıyorum" dedi. Türünz sözlerine şöyle devam etti: Tabii buna yaklaşabilmek biraz rastlantı, biraz zaman, biraz merak. Herkes gibi kendi dünyası olan biriyim. Bu dünyanın içinde geçmişim, şimdim, geleceğim, temennilerim, hayallerim ve özlemlerim var. Burcu kimdir derseniz; hayatını sevdiği şeylerle geçirmeye özen gösteren, anlamlı ilişkilerin ve gerçek bağların izini süren, çoğu zaman teslimiyette, sarılmayı ve kalpten kalbe konuşmayı seven biri."

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