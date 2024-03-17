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İstifayı düşünmüyorum

“İlk yarı kötüydük ama ikinci yarıya söylenecek bir şey yok. Ömrümde böyle penaltı görmedim. Bu kadar şanssızlık olmaz. İstifayı aklımdan geçirmiyorum”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
İstifayı düşünmüyorum

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, mağlubiyeti şanssızlığa bağladı. Portekizli çalıştırıcı, "Aslında bu maç son iki maçtan biraz daha farklı oldu bence. İlk yarı çok iyi değildik söylenecek hiçbir şey yok. Çok fazla fırsat yakaladık ve ama top bir türlü kaleye girmedi. Ben uzun yıllar top oynadım, takım çalıştırdım ama böylesini hiç görmedim. Milot büyük bir şanssızlık yaşadı. İdmanlarda hiç kaçırdığını veya böyle bir vuruş yaptığına şahit olmamıştım. Bu kadar şanssızlık olmaz" diye konuştu. "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Portekizli, "Şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığımız en iyi maç diyebilirim. Sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal" şeklinde cevapladı.

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