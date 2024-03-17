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Harca harca bitmez

ABD’nin en büyük ikinci ikramiyesinde 1 milyar 750 milyon Dolar kazanan talihli açıklandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Harca harca bitmez

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ABD tarihindeki en büyük ikinci piyango ikramiyesi 1 milyar 750 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kişi, beş ay sonra ortaya çıktı. Kaliforniya piyangosu büyük ödülü bir kişinin değil bir grubun kazandığını açıkladı. Facebook ve Instagram'da Struyck'un adını taşıyan hesaplar bulundu, ancak gizemli milyarder platformlarda herhangi bir içerik paylaşmadığı için hesapların gerçekten kendisine ait olup olmadığı anlaşılamadı. Piyango yetkilileri çekilişte büyük ödülü kazanan grupta kaç kişi olduğunu açıklamadı. Ancak bilet satıcısı Midway Market kazanan bileti sattığı için 1 milyon dolarlık çek kazandı. Bu ikramiye, 2022'deki 2.04 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinden sonraki en büyük ikinci ödül olarak kayıtlara yazıldı.

BU PARA İLE NELER YAPILIR
Boğaz'da 100 milyon dolardan 17 yalı alınır.
600 bin dolardan 3 bin Porsche araba sahibi olunur.
İstanbul'da 25 milyon dolardan 70 lüks plaza dairesi...
25 ton altın alabilecekler...

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