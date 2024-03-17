Duygusal kare!

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri"nin Ayvalık setinden yeni kareler paylaşıldı.

Ekran için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Ayvalık'ın sembolü zeytin ağaçlarının doğal fonunda objektif karşısına geçtiler. Uyumları ile dikkat çeken ikili Ayvalık'ın dokusu ve havasının diziye yansıyacağını ve bu mevsimde İstanbul dışında çalışmanın konforunu yaşadıklarını belirttiler.

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