Bahtı Kara Kartal

Beşiktaş ligde Antalya'ya evinde 2-1 yenildi. 5'te Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 26'da Semih Kılıçsoy ceza sahasına girdi. Genç yıldızın sert şutu yan filelerde kaldı. 37'de Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson'un ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Buksa gole çevirdi: 0-2. Kartal, 2. yarının başlama düdüğüyle birlikte golü buldu. Rashica'nın pasında Muçi'nin şık vuruşuyla Beşiktaş farkı 1'e indirdi: 1-2. 1 dakika sonra Muçi kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Aboubakar'ın yay içerisinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı. 90+11'de Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Mert'in kafa vuruşu Naldo'nun eline çarptı. Hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa 2 kez dokunduğu için penaltı geçersiz sayıldı. Kartal üst üste 3. kez kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN