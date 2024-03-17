Akyazı’da dev kapışma

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor ise yükselişini devam ettirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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