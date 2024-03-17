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31 Mart Milli İrade Bayramı

Başkan Erdoğan, Erzurum Mitinginde alanı dolduran 40 bin kişiye seslendi. 31 Mart'ı Milli İrade Bayramı haline getirmek için çok çalışacaklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
31 Mart Milli İrade Bayramı

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Erzurum'u depreme dayanıklı hale getireceğiz. Yeni dönemde bakanlık ve belediyeleri, halkın hizmeti için seferber edeceğiz. Milletimizin kutlu davasının birilerince pazarlık masasında meze yapılmasına razı değiliz.

Özgürlük ortamı bize altın tepside sunulmadı. Hangi bedellerle elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet ise terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini ispatlıyor.

SAKIN YANLIŞLIK OLMASIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da miting düzenledi. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok ve İzmir'de de Hamza Dağ için oy istedi.
İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi?
Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.
Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi.
Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var.
Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?
Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız?

ENFLASYONU YENECEĞİZ
Başkan Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda net mesaj verdi: Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

BÜYÜK MİTİNG 24 MART'TA
AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklara başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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