Ateş Kuşları iftarda buluştu!

"Ateş Kuşları" dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında ise ekip, Bozdağ Film Platoları içerisinde yer alan Söğüt Kahvesi'nde hep beraber kahve içti. Yapımcı Bozdağ, bu güzel buluşma sırasında yaptığı konuşmada, dizinin 2 sezon boyunca başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirterek, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve set ekibiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN