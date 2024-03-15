DNA raporuyla çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çocukları yeğeni çıktı

Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. (47), 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl boşandı. 3 gün sonra ise komşusu, "Çocukların için DNA testi yaptır" deyince şok yaşadı.

Babalık davası açtı. Mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.'nın (9) testlerinin yapılmasını kararlaştırdı. Sonuçlara göre Hüseyin A.'nın, oğlu E.A.'nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu anlaşıldı. Ancak kızları H.A. ile E.A.'nın babası olmadığı ortaya çıktı. Başına kaynar sular dökülen A, "Eski eşime test sonuçlarından sonra 'Çocukların babası kim?' diye sorduğumda, 'Senin kuzenin M.K.', diye cevap verdi" dedi.