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Beşiktaş Maccabi Haifa'nın golcüsü Frantzdy Pierrot için düğmeye bastı

Beşiktaş, Maccabi Haifa’nın Haiti’li golcüsü Frantzdy Pierrot için düğmeye basma kararı aldı. Genel Koordinatör Samet Aybaba’nın da izleyip beğendiği Pierrot’in istatistikleri tek kelimeyle göz kamaştırıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Beşiktaş Maccabi Haifa’nın golcüsü Frantzdy Pierrot için düğmeye bastı

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Beşiktaş, önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu hazırlamak için ceddi bir mesai harcıyor. Gelen bilgilere Siyah-Beyazlılar İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti'li santrfor Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Frantzdy Pierrot'u birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği de ifade ediliyor. 28 yaşında ve 1.94 boyunda olan Frantzdy Pierrot bu sezon Maccabi Haifa formasıyla 42 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı.

TAM BİR GOL MAKİNASI
Müthiş bir gol-asist sayısına ulaşan Pierrot, Haiti Milli Takımı'nda da benzer bir qerformans gösteriyor. Pierrot, 27 kez giydiği Haiti Milli Takım forması ile 19 kez fileleri sarsmayı başardı. Frantzdy Pierrot'un Maccabi Haifa ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Oyuncunun takımından ayrılmaya sıcak baktığı bonservis bedelinin de yaklaşık 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun piyasasının daha fazla yükselmesini beklemeden harekete geçmeyi planlıyorlar.

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