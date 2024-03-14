Kartal yarı finale uçtu

EUROCUP çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo Tel-Aviv ekibiyle karşı karşıya geldi. Siyah- Beyazlılar rakibini 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.

18 sayı geriden gelen Kara Kartal'da Jonah Mathews 28 sayı kaydetti. Rakip Tel Aviv'de de Will Cummings 28 sayıyla maçı tamamladı. Siyah- Beyazlılar yarı finalde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşılaşacak.

FIBA Erkekler Kupası çeyrek final rövanş maçında ise Bahçeşehir Koleji, Portekiz ekibi Porto'yu 88-52 yenerek yarı finale yükseldi. 36 sayı fark atan temsilcimizde Boutsiele ve Taylor 15'er sayı attı. Rakipte ise Harrison 11 sayı üretti.