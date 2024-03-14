Fernando Santos’a ilk uyarı

Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep'e kötü bir oyunla 2-0 yenilmesinin ardından Başkan Hasan Arat, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın teknik direktör Fernando Santos'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yapılan toplantıda yönetimin, Santos'un arkasında olduğunu yinelediği ve destek vermeye devam edeceği ifade edildi. Toplantıda yönetimin Santos'a oynanan oyundan duydukları şikayetleri ilettiği ve bir an önce takımın oyununun düzeltilmesini talep ettikleri belirlendi.

Fernando Santos'un da yönetime "Gaziantep maçında kötü bir oyun ortaya koyduk. Ancak evimizde oynayacağımız Antalya maçını iyi bir oyunla kazanarak, bunu telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.