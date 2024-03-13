Osman Bey’in oyunu!

"Kuruluş Osman'ın yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey yeni bir oyun kurmaktadır. Ordusunu hedefine hazırlamaktadır. Elçim Hatun'un Holofira'ya olan öfkesi sürmektedir. Holofira'nın durumu Orhan Bey ve Elçim Hatun'un arasında nelere sebep olacaktır? Mehmet Bey'in Kütahya'dan getirdiği haber Gonca ve Alaeddin açısından büyük bir sorunu ortaya çıkarmıştır.

TUZAK KURUYOR!

Alaeddin Bey "Evlenelim!" der. Gonca Hatun buna nasıl cevap verecektir? Malhun Hatun, Olivia'yı zindana atmıştır, olanları açığa çıkartmakta kararlıdır. Malhun Hatun Olivia'nın oyununu çözebilecek midir? Orhan Bey Olcaytu'nun kervanına bir tuzak kurar. Orhan Bey'in kervana saldırmaktaki amacı nedir? Osman Bey ve İmren Tegin karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın sonu nasıl bitecektir?