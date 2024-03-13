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Korkutan tablo

Fenerbahçe’ye son yıllarda Trabzon maçları hiç de iyi gelmiyor. Fenerbahçe, Trabzon ile oynadığı birçok maçın ardından ya şampiyonluğu kaptırdı ya da liderlik koltuğunu bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Korkutan tablo

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Son yıllarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı pek de iyi performansı yok. 2009/10 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldı ve son haftada şampiyon Bursaspor oldu. 2014/15'in 18. haftasında Fenerbahçe, Trabzon ile berabere kalarak liderlikten indi.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR...
2021/22 sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve liderlikten indi. 2002/23 sezonunda Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi ve Sarı-Lacivertliler liderlikten indi. Bir daha da liderlik koltuğunu ele geçiremedi. Trabzon bu sezon da Fenerbahçe'ye ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

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