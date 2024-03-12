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Megakent Turizmde dünyada ilk sıraya yerleşti! Bir yılda İstanbul'a 20 milyon turist geldi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Megakent Turizmde dünyada ilk sıraya yerleşti! Bir yılda İstanbul’a 20 milyon turist geldi

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İstanbul, Turizm Ligi'nde zirveye çıktı... Dünyaca ünlü İngiliz araştırma şirketi Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. 2023 yılında 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesinde ilk sırada İstanbul yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada yer alan İstanbul'u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, koronavirüs salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehir olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez 6. sırada kendine yer buldu.

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