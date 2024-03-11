Tıpa’tıp’ hayat

Bursa'da 4 yıl önce evlenen Münevver (25)-Emre Sakarya (26) çiftinin, 2 yıl önce Zeynep Alya ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Tahlil sonuçlarına göre 'karaciğer yetmezliği' tanısı kondu. Testler sonucu Emre Sakarya'nın kan değerleri tutunca babadan kızına nakil kararı alındı. BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya başkanlığında, 30 kişilik ekiple ameliyatı gerçekleşti. Şimdi Zeynep sağlıklı.



Yine Bursa'da yaşayan, 17 yıl önce evlenen ve 16 yaşında Uğur isimli çocukları olan Emine (43) ve Ahmet Çelik (47) çiftinin ikinci çocukları Zeynep dünyaya geldi. 2 yıl önce doğan ve karaciğer yetmezliği teşhisi konan Zeynep'e aynı ekip operasyon yaptı. Babadan alınan parça nakledildi ve Zeynep hayata tutundu.

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