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Tıpa'tıp' hayat

Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören 2 yaşındaki Zeynep Çelik ile aynı yaştaki Zeynep Alya Sakarya, ‘karaciğer yetmezliği’ tanısı sonrası, babalarından aldıkları karaciğer ile yaşama tutundu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Tıpa’tıp’ hayat

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Bursa'da 4 yıl önce evlenen Münevver (25)-Emre Sakarya (26) çiftinin, 2 yıl önce Zeynep Alya ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Tahlil sonuçlarına göre 'karaciğer yetmezliği' tanısı kondu. Testler sonucu Emre Sakarya'nın kan değerleri tutunca babadan kızına nakil kararı alındı. BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya başkanlığında, 30 kişilik ekiple ameliyatı gerçekleşti. Şimdi Zeynep sağlıklı.

Yine Bursa'da yaşayan, 17 yıl önce evlenen ve 16 yaşında Uğur isimli çocukları olan Emine (43) ve Ahmet Çelik (47) çiftinin ikinci çocukları Zeynep dünyaya geldi. 2 yıl önce doğan ve karaciğer yetmezliği teşhisi konan Zeynep'e aynı ekip operasyon yaptı. Babadan alınan parça nakledildi ve Zeynep hayata tutundu.

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