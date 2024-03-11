O ses dehşet

Kan donduran olay İstanbul Tuzla'daki bir güzellik merkezinde yaşandı. Estetisyen Y.E.(39) ile güzellik merkezinin sahibi A.G. arasında sözlü tartışma çıktı. Olay, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. G, E.'in giydiği topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kadını önce uyardı. Daha sonra da saldırdı. Talihsiz kadının aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırıldı. Vücudunda morluklar oluşan E., hastanede tedavi altına alındı.

BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ

Y.E., saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini anlattı. E.'nin fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi de alacağı açıklandı. Kardeşi Y.E., "Boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış" dedi. Saldırgan A.G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini iddia etti.

DIŞARDA DOLAŞIYOR

Y.E., "Ablamın kafasına çekiçle vuracakken, ablamın ağzından akan kanı görünce saldırıyı durdurmuş. Bu adam hala özgürce dolaşıyor. Başka bir kadını öldürsün diye mi geziyor? Ablamın yaşadığı travmayı herkese göstermek istiyorum" diye konuştu.