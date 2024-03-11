PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

O ses dehşet

Estetisyen Y.E. çalıştığı güzellik merkezinin sahibi tarafından topuklu ayakkabı sesi gerekçesiyle darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan kadının vücudunda morluklar meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
O ses dehşet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kan donduran olay İstanbul Tuzla'daki bir güzellik merkezinde yaşandı. Estetisyen Y.E.(39) ile güzellik merkezinin sahibi A.G. arasında sözlü tartışma çıktı. Olay, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. G, E.'in giydiği topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kadını önce uyardı. Daha sonra da saldırdı. Talihsiz kadının aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırıldı. Vücudunda morluklar oluşan E., hastanede tedavi altına alındı.

BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ
Y.E., saldırgandan şikayetçi olurken, yaşadığı şiddetin kayıtlarının iş yerindeki güvenlik kameralarında bulunabileceğini anlattı. E.'nin fiziksel tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi de alacağı açıklandı. Kardeşi Y.E., "Boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış" dedi. Saldırgan A.G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini iddia etti.

DIŞARDA DOLAŞIYOR
Y.E., "Ablamın kafasına çekiçle vuracakken, ablamın ağzından akan kanı görünce saldırıyı durdurmuş. Bu adam hala özgürce dolaşıyor. Başka bir kadını öldürsün diye mi geziyor? Ablamın yaşadığı travmayı herkese göstermek istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
İyilik Yolu Derneği
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
Türk Telekom
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında attığı ilk golle La Liga tarihine geçti! Dikkat çeken detay
Fenerbahçe Kadıköy’den ’Sağlam’ çıktı!
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
Muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler
SON DAKİKA