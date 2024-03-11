Lüks turizm buluşması

Hedefi Türkiye'deki lüks seyahat destinasyonlarına dikkat çekmek olan Luxin Türkiye 11-14 Mart 2024 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek. 40 farklı ülkeden yaklaşık 200 lüks seyahat yöneticisinin katılacağı etkinlikte dünyanın en önemli lüks seyahat alıcıları ve yöneticileri bir araya gelerek Türkiye'nin lüks seyahat destinasyonları konusunda bilgi sahibi olacak. Organizasyonu düzenleyen Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann, "2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN