Karaelmas Ekspresi görücüye çıktı

Türkiye'nin yeni turistik ekspresi "Karaelmas", 12 Nisan'da Batı Karadeniz seferlerine başlıyor. Yıl boyu her hafta sonu yapılması planlanan seferler çerçevesinde gidiş-dönüş ve her şey dahil toplam ücretin yaklaşık 8-9 bin lira bandında olması bekleniyor. 200 kişilik olan Karaelmas Ekspresi'nin kapasitesi de talep yoğunluğuna göre gerekirse artırılabilecek. Cuma başlayıp pazar günü tamamlanacak olan seferler kapsamında yataklı vagonlar da tercih edilebilecek Ankara-Çankırı-Karabük- Zonguldak güzergâhında yeni bir turizm koridoru açacak olan Karalelmas Ekspresi, hafta sonu tanıtım seferini yaparak görücüye çıktı. 4 il, 5 ilçenin eşsiz güzelliklerini ve tarihi mirasını rehberler eşliğinde yolculara sunacak olan ekspres, Kalecik, Çerkeş ve Eskipazar gibi ilçelere ulaşacak. (Murathan YILDIRIM)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN