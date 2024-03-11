Kahramanmaraş’a stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş'a 12 bin 500 kişilik bir stadyum yapacaklarını belirterek, "12 bin 500 kişilik yaşayan bir stadın ihalesini en kısa sürede yapıp Maraş'a kazandıracağız. Maraş için çok çok önemli. Bu tesislerin yanına yüzme havuzu yapacağız, olimpik yüzme havuzu yapacağız. Bir spor kompleksi yapıyoruz, hepsine beraber başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, son 22 yılda Türkiye'nin stadyum, kapalı spor salonu, yüzme havuzları ve atletizm pistleri gibi spor tesisleri alanında büyük bir devrim yaşadığını, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Osman Aşkın Bak, gençlik merkezlerine de önem verdiklerini ve şu ana kadar 400'ün üzerinde gençlik merkezi açtıklarını belirtti.

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