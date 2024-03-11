Gelen yerden kalkmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu hem rakipleri Pendikspor'a hem de hakemlere tepkiliydi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar. Dördüncü hakeme söyledim, bir oyuncu var 4 faulü var sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. 'Bu sarı kart değil mi' diyorum, 'Daha oyunun başı diyor'. Bunun oyununun başısı mı var!" diye konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜRLER

Kartal, rakiplerin süre geçirmesine bir çare bulunmasını ifade ederek şöyle bitirdi: Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok! İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum.

HAKEM İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ

F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, "Hakem hiç iyi niyetli başlamadı. 70 dakika Pendik'in yatmasına izin verdi. İlk yarı 58 dakika oynandı topun oyunda kalma süresi 23 dakika" dedi.