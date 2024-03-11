Daland’a yakın takip

Önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'ın Belçika'da Cercle Brugge forması giyen Norveçli stoper Jesper Daland'ı takibe aldığı öğrenildi. Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bu futbolcuyu birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi. 18 kez Norveç U21 Milli Takım formasını giyen Jesper Daland fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın yakın bir zaman içinde Cercle Brugge kulübü yetkilileriyle temasa geçeceği belirtiliyor. Daland bu sezon 30 resmi maçta Cercle Brugge formasını giydi. Toplamda 2559 dakika sahada kalan Daland forma giydiği 30 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. Jesper Daland'ı, Avrupa'da başka kulüplerin de takip ettiği bu yüzden Beşiktaşlı kurmayların ellerini çabuk tutmak istedikleri de gelen haberler arasında.

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